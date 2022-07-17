В Саратовской области от коронавируса умерли уже 6 тысяч человек. Таковы данные регионального оперштаба на сегодня, 17 июля.

За прошедшие сутки от коронавируса скончался мужчина, ему было 78 лет. Общее число жертв инфекции достигло 6 тысяч саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 255 852 человек в области.

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