В Саратовской области от коронавируса умерли уже 6 тысяч человек. Таковы данные регионального оперштаба на сегодня, 17 июля.
За прошедшие сутки от коронавируса скончался мужчина, ему было 78 лет. Общее число жертв инфекции достигло 6 тысяч саратовцев.
Напомним, всего коронавирусом заразились 255 852 человек в области.
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