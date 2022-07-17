Ремонт стадиона

В Саратове обновят к сентябрю стадион в детском парке, об этом сегодня, 17 июля, сообщает городская администрация.

Реконструкцию стадиона в детском парке проходит за счет федеральных средств. Проект планируют сдать к началу осени. Ремонт стадиона - первый этап реконструкции детского парка.

Всего в городе по муниципальным, региональным и федеральным программам сейчас реализовываются 25 проектов по благоустройству.

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