Ремонт стадиона
В Саратове обновят к сентябрю стадион в детском парке, об этом сегодня, 17 июля, сообщает городская администрация.
Реконструкцию стадиона в детском парке проходит за счет федеральных средств. Проект планируют сдать к началу осени. Ремонт стадиона - первый этап реконструкции детского парка.
Всего в городе по муниципальным, региональным и федеральным программам сейчас реализовываются 25 проектов по благоустройству.
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