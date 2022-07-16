фото: ГИБДД
В аварии в Петровском районе пострадал 50-летний мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Вчера, 15 июля, в Петровском районе произошло ДТП.
На 25 километре автодороги Петровск – Березовка. 48-летний мужчина не справился с управлением своего ВАЗ 2107 и слетел с дороги в кювет, где перевернулся.
В результате ДТП госпитализировали с травмами 50-летнего пассажира авто.
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