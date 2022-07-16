Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июля 2022 11:23

В аварии в Петровском районе пострадал 50-летний мужчина

Водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В аварии в Петровском районе пострадал 50-летний мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 15 июля, в Петровском районе произошло ДТП.

На 25 километре автодороги Петровск – Березовка. 48-летний мужчина не справился с управлением своего ВАЗ 2107 и слетел с дороги в кювет, где перевернулся.

В результате ДТП госпитализировали с травмами 50-летнего пассажира авто.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.