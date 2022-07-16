На сегодня, 16 июля, в Саратовской области еще 49 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 255 797 зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 7;

- 7-14 лет — 1;

- 15-17 лет — 0;

- 18-29 лет — 4;

- 30-49 лет — 11;

- 50-64 лет — 9;

- 65 и старше — 17.

С пневмонией с больницы попали семь человек, с признаками ОРВИ — 42.

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