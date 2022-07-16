На сегодня, 16 июля, в Саратовской области еще 49 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 255 797 зараженных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 7;
- 7-14 лет — 1;
- 15-17 лет — 0;
- 18-29 лет — 4;
- 30-49 лет — 11;
- 50-64 лет — 9;
- 65 и старше — 17.
С пневмонией с больницы попали семь человек, с признаками ОРВИ — 42.
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