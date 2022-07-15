Под Хвалынском перевернулся ВАЗ-2111: погиб человек

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 15 июля, в Хвалынском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в 12:00 возле села Сосновая маза. Мужчина на ВАЗ-2111 не справился с управлением и слетел с дороги.
В результате ДТП погиб один человек: он скончался при транспортировке в больницу. Обстоятельства выясняются.
Upd.: 54-летний водитель скончался, 32-летний пассажир не пострадал.
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