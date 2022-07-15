Сегодня, 15 июля, в Саратове отключили воду на семи улицах и в частном секторе. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт на водопроводных коммуникациях по адресу Черниговская,43. Прекращена подача воды для абонентов по адресам Гусельская,6; Гусельский переулок,1,2,3,4; Чкалова,27; 1-й проспект Строителей,10,12; проспект Строителей,20; Черниговская,31; Рижская,2а; Песочная,1.

Без воды также остался частный сектор по адресам Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский пр., Чкалова, Прудная.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к полуночи.

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