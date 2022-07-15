Ремонт дорог

Саратовская область получила дополнительные 8 миллиардов рублей на ремонт дорог, о чем сегодня, 15 июля, на заседании правительства сообщил Роман Бусаргин.

- За последние 10 лет это самая большая сумма, поступившая на дороги. Мы сможем отремонтировать 426 километров трасс в области, а это 48 участков. Уже приступили к ремонту 24-х объектов, - рассказал Роман Бусаргин.

Поставлена задача завершить работы до 1 сентября текущего года. Проект реализуется при поддержке Вячеслава Володина.

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