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Происшествия15 июля 2022 7:32

В Балаково сгорели два пассажирских автобуса

Не место выезжали три расчета
Наталия Калинина
Фото: МЧС

Фото: МЧС

Вчера поздно вечером, 14 июля, в Балаково сгорели два пассажирских автобуса. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:36 с открытой стоянки на шоссе Энергетиков. На пульт дежурного поступил сигнал о загорании двух пассажирских автобусов Mercedes Benz. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали три пожарных расчета.

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