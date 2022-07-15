Фото: МЧС

Вчера поздно вечером, 14 июля, в Балаково сгорели два пассажирских автобуса. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:36 с открытой стоянки на шоссе Энергетиков. На пульт дежурного поступил сигнал о загорании двух пассажирских автобусов Mercedes Benz. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали три пожарных расчета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.