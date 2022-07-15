Роман Бусаргин предложил снять главу Питерского района с должности

Роман Бусаргин на заседании

На сегодняшнем заседании правительства Роман Бусаргин предложил снять главу Питерского района Саратовской области с должности.

На прошлой неделе врио губернатора ездил в Аткарский, Ртищевский, Калининский, Балаковский, Балашовский и Энгельсский районы.

- Каждый глава муниципалитета должен проявлять максимальную заинтересованность, чтобы создать комфортные условия, отвечать на запросы жителей. Когда люди будут видеть, что власть системно занимается медициной, дорогами, благоустройством, уезжать оттуда им не захочется, - напомнил Бусаргин.

Врио губернатора также раскритиковал Питерский район Алексея Рябова, где реализуется лишь пять нацпроектов и предложил районному собранию рассмотреть возможность снять его с должности.

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