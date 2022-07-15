фото: архив КП
В Саратовской области за сутки 53 заболевших коронавирусом. Об этом сообщают в пресс-службе регионального оперштаба.
По данным на 15 июля, за сутки в регионе 53 новых случая заболевания COVID-19. Общее количество заболевших в области составляет 255 748 человек.
С начала пандемии выздоровело 249 105 человек, из них - 56 за прошедшие сутки.
114 человек лежат в госпиталях, и еще 530 лечатся амбулаторно.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове и Энгельсском районе — 17 и 15 больных соответственно.
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