фото: Областная служба спасения
В Саратовской области в Гнилухе нашли утопленника. Об этом сообщает региональный Облспас.
Сегодня, 14 июля, диспетчеру 112 поступил звонок. Звонившие рассказали, что в Марксовском районе, в селе Орловское утонул мужчина в реке Гнилуха. Прибывшие на место водолазы извлекли из воды тело 28-летнего мужчины.
Все обстоятельства трагедии уточняются.
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