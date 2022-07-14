фото: Областная служба спасения

В Саратовской области в Гнилухе нашли утопленника. Об этом сообщает региональный Облспас.

Сегодня, 14 июля, диспетчеру 112 поступил звонок. Звонившие рассказали, что в Марксовском районе, в селе Орловское утонул мужчина в реке Гнилуха. Прибывшие на место водолазы извлекли из воды тело 28-летнего мужчины.

Все обстоятельства трагедии уточняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.