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Происшествия14 июля 2022 13:19

В Саратовской области в Гнилухе нашли утопленника

Тело 28-летнего мужчины доставали водолазы
Евгений Бадиков
фото: Областная служба спасения

фото: Областная служба спасения

В Саратовской области в Гнилухе нашли утопленника. Об этом сообщает региональный Облспас.

Сегодня, 14 июля, диспетчеру 112 поступил звонок. Звонившие рассказали, что в Марксовском районе, в селе Орловское утонул мужчина в реке Гнилуха. Прибывшие на место водолазы извлекли из воды тело 28-летнего мужчины.

Все обстоятельства трагедии уточняются.

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