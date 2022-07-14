Так выглядит здание на Московской Фото: 2gis.ru

В Саратове собственник неудачно «улучшил» памятник архитектуры. Прямой угрозы его сохранению нет, но за самовольное изменение объектов культурного наследия предусмотрена уголовная ответственность.

Речь идет о постройке XIX века, расположенной по адресу Московская, 51, литера Б. В едином госреестре она указана, как «Флигель дворовый юго-западный (кирпичный)» и входит в состав ансамбля объекта культурного наследия «Усадьба М.Д. Парусинова».

- Собственник обнес здание деревоплитой, желая его утеплить. Очевидно, он хотел, как лучше, однако эти изменения не были согласованы с Управлением по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области, поэтому они являются незаконными и за них предусмотрена ответственность, - рассказал председатель градозащитного совета Саратовской области Алексей Голицын.

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