фото: СУ СКР
На одном из рынков Саратова нашли тело мужчины средних лет. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Сегодня ночью, 14 июля, в техническом помещении торгового комплекса в Кировском районе Саратова обнаружили тело неизвестного мужчины 40-45 лет.
Следователи провели осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.
Назначена судмедэкспертиза.
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