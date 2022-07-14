фото: СУ СКР

На одном из рынков Саратова нашли тело мужчины средних лет. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня ночью, 14 июля, в техническом помещении торгового комплекса в Кировском районе Саратова обнаружили тело неизвестного мужчины 40-45 лет.

Следователи провели осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Назначена судмедэкспертиза.

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