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Общество14 июля 2022 9:11

На одном из рынков Саратова нашли тело мужчины средних лет

Личность мужчины не установлена
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

На одном из рынков Саратова нашли тело мужчины средних лет. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня ночью, 14 июля, в техническом помещении торгового комплекса в Кировском районе Саратова обнаружили тело неизвестного мужчины 40-45 лет.

Следователи провели осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Назначена судмедэкспертиза.

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