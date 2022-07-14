Саратовстат

В Саратовской области дорожает колбаса и детское питание. Об этом сообщает Саратовстат.

По официальным данным ведомства, за прошедшую неделю наибольший рост цен показали

фруктово-ягодные консервы для детей, подорожали на 2,96 процента, сосиски и сардельки – на 2,84 процента, сыр – на 1,58 процента, сливочное масло – на 1,37 процента.

Сильнее всего за неделю уже привычно снизились цены на капусту (-26,71 процента), картофель (-8,47 процента), помидоры (-3,83 процента), свекла (-2,99 процента), яйца (-2,58 процента), бананы (-2,03 процента), соль (-1,97 процента) и морковь (-1,08 процента).

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