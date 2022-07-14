Олег Костин

Олег Костин призвал саратовцев к внимательности в сезон отпусков. Об этом стало известно из радиоинтервью министра здравоохранения Саратовской области.

— Поговорили о ситуации с коронавирусом: он, конечно, отступил, но расслабляться рано, сейчас у людей сезон отпусков, чувствуется расслабленность, видно пренебрежение мерами профилактики и личной гигиены. Это неправильно, нужно быть постоянно начеку.

— Плюс, в России выявлен первый случай обезьяньей оспы, это тоже должно настораживать и ни в коем случае не расслаблять, -сообщил чиновник.

По словам министра, так же он рассказал о последних новостях строек, ремонтов, обновлений в районных больницах и поликлиниках в рамках программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения. Строятся три современные поликлиники в Питерке, Базарном Карабулаке, в Гагаринском районе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.