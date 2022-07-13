В Затоне женщина пострадала в ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 12 июля, в Затоне в Волжском районе Саратова женщина пострадала в ДТП, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 15:50 напротив дома № 173 по улице Большая Затонская. «Лада Ларгус», за рулем которой был 28-летний мужчины, столкнулась с автомобилем Toyota Corolla, которой управляла 56-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка иномарки. Она была госпитализирована.

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