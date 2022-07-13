Саратовская областная библиотека перенесена в новое здание на время ремонта

Старое здание библиотеки Фото: 2gis.ru

Саратовская областная научная библиотека на время ремонта была перенесена в новое здание - сообщает региональное министерство культуры.

Новое здание расположено по адресу улица Радищева, 45. Помещение площадью в 680 квадратных метров позволило разместить все одиннадцать отделов, силами сотрудников библиотеки и волонтеров было перевезено более трех миллионов книг. Сейчас новое здание уже принимает посетителей по обычному графику - с 9:00 до 19:00.

Здание Саратовской областной библиотеки на Горького, 40 признано памятником архитектуры регионального значения. Сотрудники библиотеки уверены, что смогут вернуться на привычное место работы уже в декабре.

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