Саратовская областная библиотека перенесена в новое здание на время ремонта

Старое здание библиотеки
Фото: 2gis.ru
Саратовская областная научная библиотека на время ремонта была перенесена в новое здание - сообщает региональное министерство культуры.
Новое здание расположено по адресу улица Радищева, 45. Помещение площадью в 680 квадратных метров позволило разместить все одиннадцать отделов, силами сотрудников библиотеки и волонтеров было перевезено более трех миллионов книг. Сейчас новое здание уже принимает посетителей по обычному графику - с 9:00 до 19:00.
Здание Саратовской областной библиотеки на Горького, 40 признано памятником архитектуры регионального значения. Сотрудники библиотеки уверены, что смогут вернуться на привычное место работы уже в декабре.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.