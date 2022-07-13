Получение компенсаций упростили

В Саратовской области упростят получение выплат для членов семей погибших военных и полицейских. Такое решение было принято сегодня, 13 июня, на заседании комитета по социальной политике в облдуме.

Суть вносимых изменений в том, чтобы упростить для членов семей погибших полицейских и военных процедуру восстановления права на получение выплаты. По закону, подать заявление на выплату можно было не более чем через 6 месяцев после получения свидетельства о смерти. Если член семьи погибшего не успевал сделать это в срок по каким-либо причинам, то приходилось добываться права на выплату в суде.

Согласно новому законопроекту, теперь вопрос можно будет решить в административном, а не судебном порядке. На заседании также сообщили, что за 10 лет существования практики подобных выплат, погибли 150 саратовских полицейских и военных.

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