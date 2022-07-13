фото: архив КП

В Вольском районе Саратова в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Вчера, 12 июля в Вольском районе Саратовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Примерно в 9:50 в районе 188 километра автодороги Р-228 столкнулись «Лада Веста» под управлением 33-летнего водителя и «Шевроле Нива», за рулем которого находился 54-летний мужчина.

Водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи, а водителя и 49-летнюю пассажирку «Шевроле Нивы» госпитализировали с травмами в больницу.

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