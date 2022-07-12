фото: РЖД

В Саратовской области часть электричек временно заменят на автобусы. Об этом сообщает ПривЖД.

В связи с работами на перегоне «Лысые Горы - Красавка» ряд электричек будет временно выведен с маршрута, в частности:

- Аткарск - Лысые Горы (13, 14, 15, 16 июля);

- Лысые Горы - Аткарск (14, 15, 16, 17 июля);

- Аткарск - Калининск и Калининск - Аткарск (14, 16 июля).

В указанные дни перевозка пассажиров будет организована дополнительных на рейсовых автобусах.

По маршруту «Аткарск - Лысые Горы» они будут отправляться в 20:25, по маршруту «Лысые Горы - Аткарск» - в 5:43, по маршруту «Аткарск - Калининск» - в 12:00, по маршруту «Калининск - Аткарск» - в 15:21.

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