В Саратове при падении строительной люльки погиб рабочий

Фото: СУ СК

При падении строительной люльки автокрана погиб находящийся в ней рабочий, сообщает следственный комитет Саратовской области.

По предварительным данным сегодня, 12 июля, около 9:00 рабочий занимался ремонтом фасада жилого дома на проспекте Энтузиастов, находясь в монтажной люльке. На высоте четвертого этажа произошло обрушение люльки на асфальтированное покрытие. Мужчина скончался от травм.

По факту гибели рабочего начата доследственная проверка.

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