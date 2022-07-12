Жительница Саратова перевела мошенникам 200 тысяч рублей

Мошенничество

Жительница Волжского р-на отправила мошенникам 200 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Саратову.

С 6 по 8 июля 63-летней пенсионерке звонил неизвестный, предлагая удалённую работу в финансовой организации. Якобы в целях трудоустройства женщину попросили оформить банковские карты и сообщить их данные по телефону. Заявительница выполнила все инструкции, оформила несколько кредитных карт и передала данные от них, а вскоре обнаружила списание 200 тысяч рублей со счета.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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