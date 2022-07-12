Самыми популярными именами в Саратовской области стали Софья и Максим

В пруд выпустили рыбок

Сегодня, 12 июля, начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева провела пресс-конференцию, где отчиталась о проделанной работе.

Как выяснилось, саратовцы охладели к оригинальным именам для новорожденных в последнее время. Расклад по именам в регионе у мальчиков следующий:

Максим 439

Александр 359

Михаил 360

Матвей 290

Среди девочек самыми популярными именами стали

София 354

Ева 304

Милана 271

Мария 261.

После пресс-конференции, которая проходила в Детском парке в Саратове, Юлия Пономарева выпустила рыбок в местный пруд: их назвали Максимом и Софией в честь самых популярных имен в Саратовской области. Видео с рыбками можно посмотреть в нашем Телеграм-канале.

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