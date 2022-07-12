Самыми популярными именами в Саратовской области стали Софья и Максим

В пруд выпустили рыбок
Сегодня, 12 июля, начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева провела пресс-конференцию, где отчиталась о проделанной работе.
Как выяснилось, саратовцы охладели к оригинальным именам для новорожденных в последнее время. Расклад по именам в регионе у мальчиков следующий:
Максим 439
Александр 359
Михаил 360
Матвей 290
Среди девочек самыми популярными именами стали
София 354
Ева 304
Милана 271
Мария 261.
После пресс-конференции, которая проходила в Детском парке в Саратове, Юлия Пономарева выпустила рыбок в местный пруд: их назвали Максимом и Софией в честь самых популярных имен в Саратовской области. Видео с рыбками можно посмотреть в нашем Телеграм-канале.
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