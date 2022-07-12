Саратовский ЗАГС: в области зарегистрировали 36 невест младше 18 лет

На пресс-конференции ЗАГСа выпустили рыбок в пруд

В Саратовской области за прошедшее полугодие было зарегистрировано четверо женихов младше 18 лет и 36 невест, не достигших совершеннолетия. Об этом рассказала на пресс-конференции сегодня, 12 июля, начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Самым младшим жениху и невесте за отчетный период было по 16 лет (они не состояли в однйо паре), самым возрастным новобрачным было за 80: жениху 86 лет, невесте 83 года.

Всего брак зарегистрировали 4885 пар, что на 3,23 процента больше, чем в прошлом «коронавирусном» году.

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