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Общество12 июля 2022 8:40

Крупные саратовские предприятия обязуют выделить рабочие места для молодежи

Под это определение попадают организации со штатом более чем в 100 человек
Евгений Бадиков
Юлия Литневская

Юлия Литневская

Крупные саратовские предприятия обязуют выделить рабочие места для молодежи. Об этом стало известно на заседании Саратовской областной думы.

Сегодня, 12 июля, на заседании комитета Саратовской областной думы по молодежной политике и спорту был рассмотрен вопрос выделения рабочих мест для молодежи на крупных предприятиях. Под это определение попадают организации со штатом более чем в 100 человек. Руководители данных предприятий должны будут выделять определенное количество рабочих мест для молодых специалистов.

Инициативу поддержала и Юлия Литневская, напомнив о федеральных льготах для предприятий, принимающих специалистов после института. Депутаты единогласно поддержали законопроект.

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