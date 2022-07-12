фото: «Володин Саратов»

В поселке Соколовом появится новая поликлиника. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Вчера, 11 июля, Вячеслав Володин в поселке Соколовом осмотрел строительную площадку новой современной поликлиники. В прошлом году жители на встрече с Володиным просили помочь со строительством медучреждения, в поселке на 7000 человек поликлиники нет.

С помощью федеральных средств построят медучреждение, рассчитанное на 300 посещений в смену. Объект планируется сдать весной следующего года.

— Соколовый стал частью города Саратова. Должна быть своя социальная инфраструктура. Надо вывести поселок на общие стандарты города» – сказал Вячеслав Володин.

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