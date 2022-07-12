Антон Барышев

Уроженец Аткарского района погиб в ходе СВО на территории Украины. Об этом сообщает администрация Аткарского района.

Вчера, 11 июля, стало известно о смерти 21-летнего рядового Антона Барышева, уроженца села Марфино Аткарского района Саратовской области.

— Пришло скорбное известие. Исполняя воинский долг, погиб наш земляк Антон Барышев. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким рядового российской армии. Он вырос в дружной, многодетной семье, которая воспитала в нем, прежде всего мужчину- защитника. Антон выбрал стезю военнослужащего и защищал интересы своей страны в ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса. Мы всегда будем помнить его. Аткарск скорбит, — высказал соболезнования глава района Виктор Елин.

Прощание состоится 12 июля в 11.00 в селе Марфино, ул. Подгорная д 6.

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