Дезинфекция

Жители одного из домов Саратова страдают от блох. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 11 июля, в одном из городских сообществ «Саратовщина - Саратов и Саратовская область» появилась публикация от одного из жителей дома 110 по улице 2-ая Садовая.

По словам автора, из-за бродячих кошек во 2 и 3 подъездах дома появились блохи, которые попадают и в квартиры.

— Маленькие детки просто с ума сходят, все ноги покусанные. Обращались к председателю, он никаких мер не принял, просто проигнорировал, — утверждает анонимный автор публикации.

В комментариях саратовцы предположили, что скорее всего это земляные блохи, которые появляются от сырости в подвалах и посоветовали договариваться с УК об обработке подвала.

Ответил автору и официальный аккаунт администрации Октябрьского района Саратова.

— Добрый день. Руководителю ЖСК «2С-110» указано на необходимость провести работы по дезинфекции и обработке подъездов и подвального помещения.

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