Доходы бюджета выше расходов на 4,8 миллиарда рублей

На 1 июля 2022 года в Саратовской области доходы бюджета составили 71,8 миллиарда рублей, о чем сообщает региональное министерство финансов.

Зафиксирован рост доходов бюджета на 17,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе выросли налоговые и неналоговые доходы. Они составили 48,8 миллиарда рублей и выросли на 26,4 процента.

Расходы составили 67 миллиардов рублей, зафиксирован рост на 11,6 процента. Доходы бюджета выше расходов на 4,8 миллиарда рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.