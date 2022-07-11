В Саратове продлен прием заявок на поддержку приютов для животных

Приют в Саратове

В Саратове продлен прием заявок на поддержку деятельности приютов для животных. По результатам конкурса из бюджета выделят более 2 миллионов рублей.

В региональном управлении ветеринарии продлили прием заявок на участие на получение субсидии поддержку приютов для безнадзорных животных. В регионе проходит второй конкурсный отбор в рамках областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области».

Из бюджета по результатам конкурса распределят более двух миллионов рублей. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 29 июля включительно. Заявки принимают по адресу: г. Саратов, ул. Шехурдина,1 в рабочие дни с 10:00 до 16:45 часов.

Подробные правила участия размещены на официальном сайте Управления ветеринарии в разделе «Конкурс социальных проектов».

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