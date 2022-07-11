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Происшествия11 июля 2022 5:17

В центре Саратова иномарка сбила мужчину на переходе

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 10 июля, в центре Саратова иномарка сбила мужчину на переходе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП в Октябрьском районе произошло в 21:45 напротив дома № 58/60 по улице Рахова. 27-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 49-летнего пешехода.

В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу.

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