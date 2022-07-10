Жителя Марксовского района задержали за убийство матери-пенсионерки

Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня, 10 июля, жителя Марксовского района Саратовской области задержали за убийство матери-пенсионерки. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел в селе Звонаревка. Тело 62-летней женщины нашли утром. На нем были заметны колото-резанные раны. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Вскоре был задержан подозреваемый. Им стал 38-летний сын потерпевшей. Его допрашивают, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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