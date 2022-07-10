В Перелюбском районе автомобиль слетел с дороги и сгорел

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня ночью, 10 июля, в Перелюбском районе Саратовской области автомобиль слетел с дороги и сгорел. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 3:00 на трассе Пугачев-Перелюб. 32-летний водитель ВАЗ-21123 слетел с дороги. Автомобиль перевернулся и загорелся.

В результате ДТП водитель был госпитализирован.

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