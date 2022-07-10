Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июля 2022 12:26

В Перелюбском районе автомобиль слетел с дороги и сгорел

Водитель в больнице
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня ночью, 10 июля, в Перелюбском районе Саратовской области автомобиль слетел с дороги и сгорел. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 3:00 на трассе Пугачев-Перелюб. 32-летний водитель ВАЗ-21123 слетел с дороги. Автомобиль перевернулся и загорелся.

В результате ДТП водитель был госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.