В Перелюбском районе автомобиль слетел с дороги и сгорел

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня ночью, 10 июля, в Перелюбском районе Саратовской области автомобиль слетел с дороги и сгорел. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в 3:00 на трассе Пугачев-Перелюб. 32-летний водитель ВАЗ-21123 слетел с дороги. Автомобиль перевернулся и загорелся.
В результате ДТП водитель был госпитализирован.
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