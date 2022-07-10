Случай на Волге: с проплывавшего мимо Энгельса теплохода пришлось эвакуировать мужчину

Теплоход

Сегодня, В Энгельсском районе Саратовской области с корабля спасли тяжело больного мужчину, о чем рассказали в облспасе.

В 8:36 в службу «112» поступил вызов с теплохода «Афанасий Никитин». Он проплывал мимо села Подгорное, когда там стало плохо тяжело больному мужчине. Ему потребовалась госпитализация.

Спасатели областной службы спасения на катере прибыли на борт теплохода. Медик облспаса оказал помощь 42-летнему пациенту. По прибытию в речпорт спасатели доставили мужчину в больницу.

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