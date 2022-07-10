В Саратовской области стартовала уборочная кампания, о чем сообщает сегодня, 10 июля, минсельхоз.
В Питерском районе уже убрали 200 га масличных культур (озимый рыжик). В Энгельсском районе на полях убрано 300 га озимой пшеницы.
Аграрии продолжают уборку таких ранних овощей, как огурцы и кабачки в Турковском, Энгельсском, Красноармейском, Краснокутском, Балашовском, Балаковском и Алгайском районах. Первый урожай составил 756 тонн.
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