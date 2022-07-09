Роман Бусаргин

Роман Бусаргин: строительство путепровода в Татищево идет по графику. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона.

Врио губернатора рассказал о возведении путепровода через железнодорожные пути на перегоне «Татищево – Курдюм».

Согласно контракту, работы должны завершить к концу декабря. К этому времени подрядчик обязуется смонтировать пролеты, уложить асфальт, сделать освещение и запустить движение. На объекте ежедневно без выходных работает 75 человек в две смены. Проблем с поставкой материалов нет.

—Этот объект очень ждут люди. Мы обещали закончить первый этап реализации проекта в этом году, поэтому отклонений от графика быть не должно, - пишет Бусаргин.

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