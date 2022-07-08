12 июля в Ленинском районе Саратова перекроют железнодорожный переезд до утра. Об этом сообщает Приволжская железная дорога.

Закрывается железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский. Ремонтные работы у переезда продлятся с 21.00 до 6.00 следующего дня.

Объехать это место можно по проспекту Строителей, улице Шехурдина и Московскому шоссе.

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