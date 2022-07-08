Дорогу «Самойловка - Казачка» отремонтируют по нацпроекту

Дорогу «Самойловка - Казачка» в Саратовской области отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сегодня, 8 июля, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Протяженность всей дороги составляет почти 40 километров, в рамках нацпроекта ведутся работы на участке в 11,3 км.

Скоро дорожники приступят к ремонту последнего проблемного участка трассы «Самойловка - Казачка». Он находится в Калининском районе и продолжается семь километров.

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