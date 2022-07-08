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Общество8 июля 2022 12:31

В Саратове вырубят 35 деревьев

На Большой Казачьей срубят 10 деревьев
Наталия Калинина

В Саратове вырубят 35 деревьев, а обрежут еще 18. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает комиссия по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений на территории Саратова.

Больше всего единовременно вырубят деревьев во Фрунзенском районе. Возле гимназии № 3 на Большой Казачьей улице уберут 10 штук и еще одно опилят.

Два сухих дерева обнаружились на Бахметьевской, а на Рахова одно дерево стоит под углом 45 градусов и также должно быть убрано.

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