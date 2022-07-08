Фото: ГИБДД

В ДТП в Ленинском районе Саратова пострадали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

По предварительным данным, сегодня 8 июля, в 12:40 на пересечении улиц 50 лет Октября и Саперной произошло массовое ДТП.

В результате жесткого столкновения 4 автомобиля - Skoda Rapid, Mazda 3, Chevrolet Lacetti, Smart оказались серьезно повреждены.

Пострадали четыре человека - 21-летний водитель и 26-летняя пассажирка «Смарта», 39-летний водитель Chevrolet, и 5-летняя девочка, находящаяся на пассажирском сидении Skoda. Все пострадавшие госпитализированы, сотрудники ГИБДД работаю над восстановлением движения.

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