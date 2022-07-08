фото: ГИБДД

В Солнечном столкнулись два молодых автомобилиста. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 7 июля, в Саратове произошло ДТП. В поселке Солнечный-2 рядом с домом на проспекте Героев Отечества столкнулись Audi 80, за рулем которой сидел 19-летний парень и ВАЗ-2112 с 21-летним водителем.

После столкновения «Лада» перевернулась, а водитель получил травмы средней степени тяжести. Молодой человек госпитализирован.

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