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В Энгельсе задержали ранее судимых разбойников. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

41-летняя жительница Энгельса обратилась в полицию с заявлением об ограблении. По словам гражданки, накануне муж предупредил ее, что к ним зайдет знакомый, чтобы вернуть долг в 3 тысячи рублей. В назначенный день в дверь позвонили, женщина открыла ее и увидела на пороге двух незнакомцев.

Налетчики ворвались в квартиру, нанесли ей повреждения, забрали 4500 рублей и мобильный телефон марки Apple.

Придя в себя, горожанка позвонила в полицию. Злоумышленники были задержаны, ими оказались ранее судимые мужчины 39 и 40 лет. Налетчики рассказали, что услышали телефонный разговор и спланировали ограбление. Телефон они выкинули, а деньги потратили.

Возбуждено уголовное дело.

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