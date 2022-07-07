фото: архив КП
Бывший сотрудник транспортной полиции в Энгельсе подозревается в коррупции. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По предварительным данным, 24 мая, сотрудник Приволжского ЛУ МВД России на транспорте получил от жителя Энгельса 15 500 рублей в качестве взятки. Деньги предназначались за помощь жителю Энгельса и его несовершеннолетнему приятелю. В обмен на деньги мужчина не стал привлекать их к уголовной ответственности за мошенничество.
Противоправные действия подозреваемого выявлены сотрудниками МВД России.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщил «КП-Саратов» официальный представитель МВД , по результатам служебной проверки, проведенной оперативниками отдела собственной безопасности УТ МВД России по ПФО, сотрудник линейного отделения полиции на станции Анисовка уволен 27 мая из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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