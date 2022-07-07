На Украине погибли трое солдат из Саратовской области

Сразу три жителя Саратовской области погибли

Во время СВО на Украине погибли молодые люди из Пугачевского района и парень из Энгельса. Сегодня, 7 июля, об этом сообщили администрации муниципалитетов.

В Пугачевском районе в ходе специальной военной операции на Украине погибли Александр Телятников и Виктор Пахольский.

- Александр Николаевич и Виктор Игоревич были настоящими патриотами. Они навсегда останутся для нас всех примером мужества и отваги. Выражаю соболезнования семьям погибших, - сообщил Роман Бусаргин.

В Энгельсе попрощались с 23-летним военнослужащим Никитой Судариковым, который отдал свою жизнь на Укриане. Он поступил на контрактную службу в 2019 году. Был механиком-водителем, пулеметчиком 9-ой роты.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, - сообщил глава ЭМР Дмитрий Плеханов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.