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Политика6 июля 2022 14:03

На выборы губернатора Саратовской области выдвинулся первый кандидат

Одиозный Игорь Калганов представляет саратовское региональное отделение партии «Партия Возрождения России»
Евгений Бадиков
Игорь Калганов

Игорь Калганов

На выборы губернатора Саратовской области выдвинулся первый кандидат. Информация была подтверждена Избирательной Комиссией Саратовской области.

Сегодня, 6 июля, стал известен первый зарегистрированный кандидат в губернаторы Саратовской области. Документы подал Игорь Калганов, представляющий саратовское региональное отделение партии «Партия Возрождения России».

Калганову 45 лет, является бывшим военным, называет себя «воином света». Ранее он баллотировался в мэры города Сызрань, гражданином которого он является по его собственному заверению.

Из его программы 2021 года можно сделать вывод, что Калаганов сторонник глобальных перемен в экономике и законодательстве России. Одними из ключевых тезисов программы являются национализация экономики, восстановление СССР, «упрощение» законов, запрет продажи алкоголя, наркотиков, табака и запрет презервативов.

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