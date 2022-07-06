Игорь Калганов

На выборы губернатора Саратовской области выдвинулся первый кандидат. Информация была подтверждена Избирательной Комиссией Саратовской области.

Сегодня, 6 июля, стал известен первый зарегистрированный кандидат в губернаторы Саратовской области. Документы подал Игорь Калганов, представляющий саратовское региональное отделение партии «Партия Возрождения России».

Калганову 45 лет, является бывшим военным, называет себя «воином света». Ранее он баллотировался в мэры города Сызрань, гражданином которого он является по его собственному заверению.

Из его программы 2021 года можно сделать вывод, что Калаганов сторонник глобальных перемен в экономике и законодательстве России. Одними из ключевых тезисов программы являются национализация экономики, восстановление СССР, «упрощение» законов, запрет продажи алкоголя, наркотиков, табака и запрет презервативов.

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