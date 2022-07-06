Кадр с камер видеонаблюдения

В Саратове вынесли приговор ограбившему магазин военному. Об этом сообщил Саратовский гарнизонный военный суд.

22 января в продуктовый магазин «Аленка» на улице Мира зашли двое молодых мужчин в медицинских масках и вступили с продавцом в диалог на тему покупки алкоголя. Один из мужчин выхватил пистолет и навел его на кассира, а другой перегнулся через прилавок и похитил из кассы 16 тысяч рублей.

После просмотра камер видеонаблюдения полицейские смогли установили личность налетчиков. 26 января вместе с сотрудниками Росгвардии преступники были задержаны двое граждан 25 и 28 лет, один из которых оказался военнослужащим. Выяснилось, что военный и подбил товарища на ограбление и угрожал продавцу неисправным пневматическим пистолетом.

Суд приговорил налетчиков к 3 годам колонии общего режима.

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