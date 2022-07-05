Михаил Исаев: в Саратове сдали 17 отремонтированных дворов из 34

Ремонт двора

В Саратове отремонтировали половину от запланированных для ремонта в этом году дворов. Об этом сообщил Михаил Исаев.

Всего в Ленинском и Фрунзенском районах в 2022 году запланирован был ремонт 34 дворов. Сейчас сданы 17. Территории этих дворов объединяют 100 многоквартирных домов. Ремонт дворов в Саратове проходит при поддержке Вячеслава Володина. В дальнейшем программу планируется расширить и на другие территории.

Уже завершены работы в девяти дворах Фрунзенского района, а также в восьми дворах Ленинского района в микрорайонах Солнечный, ВСО, Северный, 3-я Дачная. Там починили асфальт и разбили клумбы.

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