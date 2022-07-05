Пара саратовцев торжественно отметила «золотую свадьбу»

Фото юбиляров

Пара пожилых жителей Ленинского района Саратова отпраздновала «золотую свадьбу», о чем сообщает региональное управление ЗАГСа.

Как 50 лет назад, Николай Владимирович и Надежда Сергеевна Поповы вновь пришли в ЗАГС под марш Мендельсона. Они расписались в почетной книге юбиляров и станцевали свадебный вальс.

На мероприятии присутствовали дети и внуки четы Поповых. ЗАГС поздравляет их со знаменательным событием.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.