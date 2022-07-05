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Общество5 июля 2022 5:10

Володин: санаторий «Пещера монаха» не соответствует времени

Спикер ГД настаивает на необходимости развивать место для отдыха
Наталия Калинина
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Санаторий «Пещера монаха» не соответствует времени, его необходимо развивать. Об этом Вячеслав Володин заявил во время очередного визита в Саратовскую область.

- Сейчас санаторий загружен всего на 55 процентов. Это значит, что люди не хотят туда приезжать, отметил парламентарий.

Когда Вячеслав Володин был в Хвалынске, он отметил, что все возможности для продвижения санатория «Пещера монаха» у региональных властей есть.

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