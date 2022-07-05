Вячеслав Володин

Санаторий «Пещера монаха» не соответствует времени, его необходимо развивать. Об этом Вячеслав Володин заявил во время очередного визита в Саратовскую область.

- Сейчас санаторий загружен всего на 55 процентов. Это значит, что люди не хотят туда приезжать, отметил парламентарий.

Когда Вячеслав Володин был в Хвалынске, он отметил, что все возможности для продвижения санатория «Пещера монаха» у региональных властей есть.

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