В поселке Зоринский загорелся склад с пластиком

Фото: МЧС

Сегодня утром, 5 июля, в поселке Зоринский в Саратове загорелся склад с пластиком. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Фото: МЧС

Возгорание было замечено по адресу Зоринская, 5/7 в 6.36. Горел металлический склад 15*20. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Ангар с пластиком горел по всей площади.

На месте работают семь пожарных расчетов. В 8.00 пожар был локализован. Пострадавших нет.

Фото: МЧС

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